Un giallo pesante quello rimediato dal polacco contro il Milan: Juric dovrà affidarsi esclusivamente a Ricci e Lukic a Bologna

Il calcio dà e il calcio toglie e lo sa bene Ivan Juric. Se infatti contro il Milan i granata hanno strappato tre punti importanti, si è però aggiunta una tegola sul fronte della rosa. Linetty sarà squalificato in vista del Bologna. Si aggrava quindi l’emergenza a centrocampo, con il polacco che si somma al compagno Ilkhan – al momento ancora i box – e che costringerà il tecnico a scelte obbligate alla prossima giornata, salvo altre sorprese.

Toro, Linetty e Ilkhan out col Bologna

Sono bastati esattamente tre minuti a Linetty per compiere il misfatto. Entrato all’84’ al posto di Ricci, non ha spauto trattenersi, commettendo un fallo e ricevendo così il quinto cartellino di stagione. Tre nelle ultime tre giornate sono un bottino negativo piuttosto incisivo, che grava ora sul prossimo match del Torino. Diversa è invece la situazione di Ilkhan che, dopo una prima bocciatura di Juric, ha riscontrato un problema fisico e dovrà restare lontano dal campo per un po’.

Toro, prova del nove per Lukic e Ricci

Per il Toro non si prospetta essere la più facile dellesituazioni se non sulle scelte. Ancora Ricci e Lukic al comando del settore centrale di campo. Già schierati in diverse occasioni, i due granata non hanno mai giocato per un’intera partita assieme, favorendo le sostituzioni. Il Bologna sarà quindi una prova ulteriore. La coppia di centrocampo, che ha già passato qualche esame, dovrà mostrare più intesa e resistenza che mai.