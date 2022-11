L’olandese, acquistato in estate dal Torino è diventato un punto fermo per Juric e si è conquistato un posto da titolare

Traguardi importanti raggiunti non solo per i tre punti conquistati: il Toro di Juric ha trovato il suo leader in difesa e porta il nome di Perr Schurrs. L’olandese, approdato sotto la Mole in estate, si è piano piano conquistato il posto da titolare, rendendosi indispensabile per il tecnico croato che, dopo una prima fase di rodaggio, ha deciso di dargli piena fiducia. Una scelta ripagata sul campo da parte dell’ex Ajax.

Schuurs, conferme dal campo: fiducia e continuità per l’ex Ajax

Otto presenze totali di cui solo una da subentrante per Schuurs, che contro il Milan ha ottenuto la sua quarta consecutiva da titolare. Un bottino importante per lui, che si è definito contento e intenzionato ad aiutare sempre la squadra per vincere e fare punti. Ad amarlo, non solo Juric ma anche il popolo granata, che si è lasciato trascinare in fretta fino a renderlo già un nuovo punto di riferimento.

Toro, chiusa la parentesi Bremer grazie all’olandese

Leader indiscusso, l’olandese non ha patito il cambio di modulo rispetto all’anno scorso con la difesa che da quattro, è passata a tre. Il suo spirito di adattamento gli ha consentito di esordire in fretta e sfruttare tutte le occasioni a disposizione. La strada resta ancora lunga ma le premesse sono delle migliori. Pochi mesi e tanti progressi ottenuti per un rapido spodestamento definitivo nei confronti di Bremer.