Verso la gara contro il Frosinone: nonostante l’emergenza a centrocampo, Adrien Tameze giocherà ancora in difesa

In questa stagione al Torino, è stato un vero e proprio esempio di sacrificio per la squadra. Adrien Tameze si è sempre messo a disposizione. Dopo il derby, anche verso la sfida contro il Frosinone si candida per giocare in difesa. Nonostante l’emergenza a centrocampo, Juric ha bisogno di lui in quella posizione da braccetto destro. Infatti in difesa Djidji e Schuurs sono ancora infortunati: toccherà a lui. Sazonov e Lovato Juric li vede più come centrali, anche se il secondo può fare il braccetto alla destra di Buongiorno. In mezzo al campo invece, non ci saranno Gineitis (infortunio) e Ricci (squalifica). Quasi certa la coppia formata da Linetty e Ilic dunque.

Una stagione in difesa

Arrivato in Italia all’Atalanta ma esploso definitivamente a Verona, Tameze è stato preso in estate per rinforzare il centrocampo. Poi però, vista la sua duttilità, è stato quasi sempre impiegato in difesa. Ha giocato 24 partite in Serie A, con 2 assist e 5 ammonizioni. All’inizio ha giocato nel suo ruolo naturale, ma a partire dal derby di andata si è dovuto sacrificare. Da lì in poi, ha fatto solo 3 partite a centrocampo. Vista la sua fisicità e la sua abilità nel recuperare palloni, può essere un rimpianto. Soprattutto in alcune partite, avrebbe fatto comodo averlo a centrocampo. A gara in corso comunque, può spostarsi in mezzo.

Il futuro

Giocatore super affidabile, il suo contratto con i granata scadrà nel 2026. In futuro, la speranza è quella di vederlo giocare nel suo ruolo naturale, dove può esprimersi al meglio ed essere determinante. A parte qualche sbavatura, che ci può stare, la sua stagione da difensore adattato è andata bene. Adesso però mancano 6 partite e il Toro crede nell’Europa. Il prossimo anno poi, si vedrà. Certo è che Tameze non è un difensore, ma è l’unico all’altezza che può sostituire Djidji e Schuurs.