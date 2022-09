Acquistabili i tagliandi del match contro gli azzurri, in programma domenica 9 ottobre ore 20.45. Sfida valevole per la 9^ giornata

Il Torino di Ivan Juric giocherà due incontri casalinghi prima del derby contro la Juventus della 10^ giornata. Al Grande Torino faranno visita il Sassuolo e successivamente l’Empoli. Il match con gli azzurri toscani, in programma domenica 9 ottobre alle ore 12.30, è valido per la 9^ giornata di campionato. I biglietti sono acquistabili già dalla giornata di ieri (6 settembre) on line sul sito torinofc.vivaticket.it, presso la Biglietteria Nord dello Stadio Olimpico Grande Torino (da lunedì a venerdì orari 10-13 e 14-18) o nei punti vendita Vivaticket. L’utilizzo dei voucher è possibile sul sito torinofc.vivaticket.it e nella Biglietteria Nord dello Stadio Olimpico.

Torino-Empoli, i prezzi

20 euro in Curva Maratona (10 euro per gli Under 16)

20 euro in Curva Primavera (10 euro per gli Under 16)

25 euro in Distinti Granata (15 euro per gli Under 16)

30 euro in Tribuna Granata (15 euro per gli Under 16)

70 euro in Poltroncine Granata (35 euro per gli Under 16)

190 euro in Tribuna Grande Torino (90 euro per gli Under 16)

Ingresso gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni