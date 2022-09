Il trequartista russo dopo un lungo periodo di stop è pronto a tornare a disposizione e mettere in mostra tutte le sue qualità

Aleksej Miranchuk dopo la sosta per le Nazionali sarà convocato per il match in cui il Toro andrà ad affrontare il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Il trequartista russo si era dovuto fermare dopo aver accusato un problema muscolare, durante la partita contro il Monza. Match dove tra l’altro Miranchuk era riuscito a realizzare il gol che aveva sbloccato la sfida. Poi, dopo la fine della prima frazione di gioco, il giocatore ex Lokomotiv Mosca era stato costretto ad alzare bandiera bianca. Ora l’attaccante classe 1995 si è messo alle spalle l’infortunio e non vede l’ora di rimettere piede in campo per poter dare una mano ai suoi compagni. E dovrà cercare di farlo in un momento un po’ delicato per i granata dato che, dopo un ottimo avvio di campionato, la squadra allenata da Ivan Juric nelle ultime due gare di campionato che si sono disputate ha rimediato due sconfitte. La prima fuori casa contro l’Inter e poi quella tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino contro il Sassuolo. Quella contro i neroverdi è una sconfitta che ha lasciato molto amaro in bocca ai granata, amaro che la notizia del ritorno di Miranchuk nella partita contro il Napoli ha alleviato in parte.

Il russo può risolvere la crisi del gol

Il numero 59 del Toro potrà risolvere un grosso, anzi grossissimo problema che i granata stanno riscontrando, ovvero l’enorme fatica nel tirare nella porta avversaria e di conseguenza nel segnare. Il Toro spera di risolvere questa difficoltà grazie a Miranchuk, alle sue buone qualità di palleggio e all’ottimo tiro. Contro i partenopei, a meno di clamorosi colpi di scena, il trequartista russo scenderà in campo e lo farà vicino a uno tra Nikola Vlasic o Nemanja Radonjic e alle spalle di Antonio Sanabria o di Pietro Pellegri. Con chiunque ci sarà in campo con Miranchuk, ci si aspetta da parte del russo una grande prestazione e chissà che non possa segnare qualche gol. Miranchuk appena tornato dovrà già caricarsi sulle spalle il Toro e cercare di portarlo il più in alto possibile.