Dopo aver risolto il contratto con l’Alessandria, Longo riparte dal Como: contratto di due anni per l’ex tecnico del Torino

Moreno Longo è il nuovo allenatore del Como. L’ex allenatore del Torino quest’estate ha rescisso il contratto che lo legava all’Alessandria e ha firmato con l’ambiziosa società lombarda. Nonostante un mercato importante per la serie B, sono arrivati giocatori come Daniele Baselli, Patrick Cutrone e soprattutto Cesc Fabregas, il Como ha iniziato male la stagione conquistando solo 3 punti nelle prime sei giornate di campionato.

“Sono veramente felice, emozionato e stimolato per questa nuova esperienza, ho trovato una società con una grande storia e una forte ambizione. Sono perfettamente conscio dell’opportunità che ho davanti a me e di cosa possa voler dire lasciare un segno in una piazza così importante. Per questo sono carico al massimo e pronto a iniziare questo nuovo cammino” ha dichiarato Longo.