Vojvoda a causa di un infortunio è stato costretto a rinunciare alla convocazione con il Kosovo, ma potrebbe esserci con il Napoli

Archiviata la cocente sconfitta rimediata contro il Sassuolo, il Toro ha già iniziato a preparare tra le mura del Filadelfia il difficile match contro il Napoli capolista in programma nel pomeriggio di sabato 1 ottobre. In vista della sfida in trasferta contro i partenopei Ivan Juric, che riavrà a disposizione Aleksej Miranchuk, ha una grande speranza, ovvero quella di recuperare Mergim Vojvoda. Il numero 27 del Toro, che ha saltato il match contro il Sassuolo a causa di un problema fisico riscontrato durante la rifinitura prematch contro i neroverdi, spera di poter tornare arruolabile per la sfida contro la squadra di Luciano Spalletti. E ovviamente lo spera anche Juric, che reputa il terzino kosovaro una pedina molto importante nel suo scacchiere, con Vojvoda che proprio grazie all’ex tecnico dell’Hellas Verona è migliorato moltissimo. Avere a disposizione il numero 27 granata per una partita importante, difficile e delicata come quella di Napoli farebbe sicuramente stare più tranquillo Juric; anche perché nelle prime sette giornate del nuovo campionato il Toro sulle corsie laterali ha faticato molto a fare bene. Vojvoda, se in forma, potrebbe indirizzare a cambiare rotta sotto questo punto di visita.

Vojvoda per l’infortunio ha anche saltato la Nazionale

Bisogna anche ricordare che l’infortunio che Vojvoda ha accusato poche ore prima del match contro la squadra allenata da Alessio Dionisi ha costretto il giocatore ex Standard Liegi a rinunciare alla convocazione in Nazionale con il Kosovo che sarà impegnato a disputare i match di Nations League contro Irlanda del Nord e Cipro. Ora nella mente di Vojvoda non deve esserci la Nazionale, ma solo l’obiettivo di recuperare senza troppa fretta per evitare ricadute. La speranza, come già anticipato, rimane quella che il giocatore possa tornare a disposizione per la partita contro il Napoli.