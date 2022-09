Un problema muscolare ha impedito a Juric di schierare Vojvoda, che non è nemmeno in panchina

Un problema muscolare gli ha impedito di giocare la sfida tra Torino e Sassuolo ma pure di essere in panchina: assenza dell’ultimo minuto quella di Vojvoda, che non è neanche in panchina al Grande Torino. Lo staff medico granata lo valuterà nei prossimi giorni per capire l’entità del problema.