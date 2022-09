Juric presenta Napoli-Torino, la sfida in programma domani alle 15 al Maradona di Napoli

Conferenza stampa di presentazione di Napoli-Torino per Ivan Juric: domani il Torino sarà di scena al Maradona per la sfida che aprirà la giornata di campionato dopo la pausa per le Nazionali. “In queste due settimane c’era un gruppo piccolo di giocatori che è rimasto qua e ha lavorato tanto bene, i nazionali li ho visti per la prima volta ieri. Speriamo che stanno tutti bene, bisogna andare un po’ a intuito. Giochiamo contro un Napoli che gioca davvero bene, Giuntoli ha fatto un mercato favoloso e Spalletti sta trasformando tutto questo in un bel gioco”.

“Quando vanno via tanti nazionali, hai poi dei dubbi quando tornano sulla condizione. Domani giochiamo contro il Napoli in un grande stadio, ci devono essere grandi motivazioni come al solito”.

“Bisogna essere molto realisti e sereni nei giudizi, bisogna mantenere la positività sapendo che ci saranno degli alti e bassi. Bisogna lavorare un po’ alla giornata senza guardare troppo alla distanza, bisogna cercare di migliorarsi tutti”.

“Miranchuk è recuperato, ha fatto due settimane di lavoro senza problemi. Ricci, Pellegri e Vojvoda invece non sono a disposizione. Miranchuk è un giocatore particolare, ha una tecnica eccellente, ti fa giocare bene in attacco, può giocare sia con Vlasic che con Radonjic, decido poi oggi ma comunque c’è la possibilità che giochi dall’inizio”.

“Tutte le partite che abbiamo giocato sono sempre state tirate, sia quelle che abbiamo vinto che quelle che abbiamo perso. Le prestazioni ci sono state, ho visto i ragazzi crescere. Ci sono dei giocatori nuovi e bisogna trovare ancora un po’ di sintonia, poi è chiaro che vogliamo fare più punti possibile ed essere ambiziosi. Non divido però la stagione in due mini campionati prima o dopo il Mondiale, in Croazia è sempre così il campionato”.

“Se facciamo il ritiro durante il Mondiale? Vediamo, ci stiamo confrontando anche con le altre squadre per capire qual è la cosa migliore da fare”.

“Ricci spero che dalla prossima settimana possa iniziare a lavorare con il gruppo, speravamo che già in questi giorni potesse tornare a disposizione”.