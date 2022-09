Confrontando il Toro di quest’anno con quello di un anno fa, dopo sette partite di campionato, i punti in classifica sono aumentati

La prima pausa di questo campionato per gli impegni delle varie Nazionali permette alle squadre di Serie A di trarre un primo bilancio, in maniera dettagliata e soprattutto senza troppa fretta. Se bisogna analizzare accuratamente il percorso di crescita del Toro che viene portato avanti da più di anno da Ivan Juric, ci sono davvero tantissimi aspetti sui quali i granata sono migliorati molto. Altri sui quali si registrano alti e bassi e altri ancora sui quali c’è da lavorare ancora tanto. Un dato da sottolineare è che se si confronta il Toro di oggi dopo sette partite di campionato con il Toro di un anno fa, sempre dopo sette giornate di Serie A, quello di oggi ha raccolto più punti. Infatti quest’anno i granata hanno conquistato 10 punti, ottenendo tre vittorie contro Monza, Crenonese e Lecce, un pareggio in casa con la Lazio e tre sconfitte, contro Atalanta, Inter e Sassuolo. Nella passata stagione invece i granata avevano ottenuto 8 punti riuscendo a vincere contro Salernitana e Sassuolo, pareggiando contro Lazio e Venezia e raccogliendo 0 punti contro Atalanta, Fiorentina e Juventus.

Sono meno i gol segnati ed è lo stesso il numero di gol subiti

I punti rispetto ad un anno fa sono aumentati ed è questo molto probabilmente l’aspetto più importante da evidenziare, perché alla fine sono i risultati che contano. Ma bisogna anche rimarcare il fatto che il Toro fa molta più fatica a segnare. I granata quest’anno dopo sette giornate hanno realizzato 6 gol, mentre un anno fa i gol messi a segno erano ben 9. Quello di fare poche reti è un aspetto sul quale Ivan Juric deve lavorare ancora parecchio e per il quale deve ancora trovare una soluzione. Infine, il numero di reti subite è sempre lo stesso, ovvero 7. Il Toro dunque deve ancora migliorare molto se vuole volare verso obiettivi ambiziosi.