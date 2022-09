Il nome del vice di Juric è presente tra gli iscritti al corso Uefa Pro, che rappresenta il massimo livello di formazione per gli allenatori

Nelle scorse ore sono stati ufficializzati gli iscritti al corso allenatori Uefa Pro. Corso che permette di allenare a qualsiasi livello e che inizierà il prossimo 3 ottobre a Coverciano. Bisogna sottolineare che tra i partecipanti ci sarà Matteo Paro, il secondo di Ivan Juric, che nelle scorse settimane ha dovuto sostituire per due partite il tecnico croato in panchina. Oltre a Paro sono iscritti al prossimo corso Uefa Pro diversi volti noti del panorama calcistico italiano, tra cui ben 4 campioni del mondo con l’Italia nel 2007 e 3 ex giocatori del Toro: Daniele Di Donato, Antonio Nocerino e Manuel Iori. Paro dunque, si appresta ad iniziare una nuova esperienza per crescere dal punto di vista personale e professionale e acquisire nuove competenze.