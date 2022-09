Milinkovic-Savic, Seck e Linetty se si trovano in nazionale devono sicuramente ringraziare il Toro e in particolare modo Juric

Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio, per la prima volta nella nuova stagione, agli impegni delle nazionali. Tra i club del maggiore campionato italiano il Toro è tra le squadre con il numero più alto di giocatori in nazionale. Da un lato un motivo di vanto, ma dall’altro per Ivan Juric è un problema perché il tecnico croato deve iniziare a preparare una partita importante e delicata come quella contro il Napoli senza diversi elementi e con la speranza che tornino a Torino senza problemi fisici. Tra i vari giocatori granata in nazionale ce ne sono principalmente tre che, se sono stati convocati dai loro C.T., devono ringraziare il Toro ma soprattutto Juric. È proprio grazie a lui che sono migliorati e hanno trovato spazio in granata. Questi tre giocatori sono Vanja Milinkovic-Savic, Demba Seck e Karol Linetty, con il centrocampista polacco che era già nel giro della nazionale, poi l’aveva perso per un periodo e ora, anche grazie a ottime prestazioni in granata, l’ha ritrovato. I tre granata non potranno sprecare l’occasione di essere nel giro della nazionale e dovranno essere sempre riconoscenti a Juric.

I prossimi impegni in nazionale di Seck, Milinkovic-Savic e Linetty

La Serbia di Milinkovic-Savic e anche di altri due granata, ovvero Sasa Lukic e Nemanja Radonjic, sarà impegnata sabato sera quando affronterà la Svezia e il 27 quando si troveranno contro la Novergia. La Polonia di Linetty invece giocherà domani, 22settembre, contro l’Olanda e domenica 25 sfiderà il Galles. Infine Seck con il suo Senegal sabato 24 se la vedrà contro la Bolivia e martedì 27 si troverà contro l’Iran. Juric li terrà d’occhio dato che sono tre elementi che lui reputa molto importanti per il Toro, soprattuto in questa stagione dove i granata cercheranno in tutti i modi di alzare l’asticella degli obiettivi.