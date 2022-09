Dopo sette giornate di campionato nessun giocatore del Toro è stato espulso. Invece sono 16 i cartellini gialli ricevuti dai granata

La pausa per gli impegni delle varie nazionali permette ai vari club di Serie A di trarre i primi bilanci e di analizzare numeri e statistiche. Tra i vari dati che si possono osservare c’è quello dei cartellini ricevuti fino ad oggi dai giocatori delle varie squadre. Il Toro, guidato da Ivan Juric, per il momento non ha ancora ricevuto cartellini rossi. Nella stessa situazione dei granata si trovano Atalanta, Hellas Verona, Sampdoria, Lecce, Monza, Napoli, Inter e Roma. Mentre la squadra che ha avuto più espulsi, ben 3, è la Juventus. Invece fino ad oggi, tutte le altre squadre hanno avuto un espulso. Anche per quanto riguarda i cartellini gialli il Toro non ne ha ricevuti troppi, solo 16, come Cremonese e Milan. Da questo punto di vista la squadra che avuto più ammonizioni è l’Atalanta, che ha collezionato 16 gialli, per una media di un cartellino giallo ogni 40 minuti. Mentre, la squadra che ha avuto meno ammoniti è la Roma, esattamente solo 7. I granata dunque sono da considerarsi una squadra abbastanza corretta e ovviamente, anche nell’importante e delicato match contro il Napoli cercheranno di non subire espulsioni.