La Questura di Torino ha punito i provvedimenti Daspo, della durata da 1 a 10 anni, 21 tifosi appartenenti al gruppo Ultras Granata

La Questura di Torino ha emesso una serie di provvedimenti Daspo a 21 tifosi del Toro appartenenti al gruppo Ultras Granata. Provvedimenti adottati a causa della rissa verificatasi lo scorso 30 luglio, all’esterno dell’Allianz Riviera, con i tifosi francesi prima dell’inizio dell’amichevole Nizza-Torino e per un tentativo di aggressione verificatosi al termine di Torino-Lazio, alla seconda giornata del campionato di serie A. La durata dei Daspo non è uguale per tutti i 21 tifosi colpiti dalla sanzione e varia da 1 al 10 anni con obbligo di firma.