Croazia e Polonia impegnate alle 20.45 rispettivamente contro Danimarca e Olanda. In campo i due giocatori granata

Questa sera tornano in campo le nazionali. Ad intrattenere gli appassionati europei c’è la Nations League, con le selezioni europee a carburare prima del mondiale del Qatar. Nella prima serata scenderanno sui terreni di gioco tre calciatori del Torino. L’orario è quello delle 20.45, gli incontri su cui posizionare la lente di ingrandimento sono due: Croazia-Danimarca e Polonia-Olanda. Nel primo match si sfideranno la seconda contro la prima del Gruppo 1. Il granata è chiaramente Nikola Vlasic, che ha disputato tutte le gare della competizione subentrando dalla panchina. Vedremo dunque se ci sarà spazio per il giocatore di proprietà del West Ham. Sull’altro fronte a rappresentare il Torino sarà Karol Linetty, il quale dopo un inizio di 2022 passato o fuori dalla lista dei convocati o in panchina, ha riacquisito minutaggio nell’ultima gara di giugno con il Belgio. Affronterà l’Olanda, ovvero la capolista del Gruppo 4, in cui i polacchi si trovano al momento in terza piazza a 4 punti.

Nations League, le gare di Vlasic e Linetty

NATIONS LEAGUE

ore 20.45 Croazia-Danimarca (Vlasic)

Polonia-Olanda (Linetty)