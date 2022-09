Il presidente del Torino è intervenuto al Festival dello Sport di Trento, rilasciando dichiarazioni sul momento del calcio italiano

Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervento al Festival dello Sport di Trento. Occasione per parlare del momento del calcio italiano e anche della società di cui detiene la proprietà. La soluzione per Cairo sono i giovani: “Il calcio italiano è in un momento di grande difficoltà, con debiti e perdite anche a causa di gestioni sbagliate anche prima del Covid. Bisognerà capire come evitare il default, come uscire da un momento non facile. Bisogna sempre puntare sui giovani – ha detto il presidente Cairo – con il Torino lo stiamo facendo. Tanto è vero che siamo la seconda squadra più giovane del campionato. Ovviamente bisogna aspettarli ed investire su chi allena e li aiuta a migliorare”.