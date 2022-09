L’attaccante del Torino lascia il campo prematuramente nell’incontro amichevole tra gli azzurrini e l’Inghilterra

Serata sfortunata per Pietro Pellegri. L’attaccante del Torino ha dovuto lasciare il campo dopo appena mezz’ora di gioco in occasione dell’amichevole dell’Under 21 di Nicolato e l’Inghilterra, conquistata dalla nazionale dei tre leoni col risultato di 0-2. A sostituirlo Lorenzo Colombo. Nelle prossime ore Pellegri si sottoporrà ad esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio di natura muscolare. A rischio il prossimo turno di Serie A che vedrà il suo Torino affrontare il Napoli al Maradona.