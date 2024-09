Ecco dove vedere Torino-Empoli in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 24 settembre alle ore 21:00

Questa sera alle ore 21:00 c’è la Coppa Italia. Allo Stadio Olimpico Grande Torino si affrontano Torino ed Empoli. La gara è valida per i sedicesimi di finale: chi vince agli ottavi giocherà contro la Fiorentina in trasferta. La squadra di Vanoli e quella di D’Aversa sono in forma e imbattute in Serie A dopo 5 giornate. La Coppa Italia è un’esclusiva Mediaset. La partita di stasera sarà visibile sul canale 6, Italia Uno.