Il tecnico vuole proseguire il cammino in coppa. Discorso alla squadra: guai a sottovalutare l’impegno contro l’Empoli

Guai a snobbare la Coppa Italia e a vivere la partita di questa sera come se fosse poco più di un’amichevole: è il messaggio che Paolo Vanoli ha lanciato nello spogliatoio del Filadelfia ai suoi giocatori. Non vuole che venga abbassato il livello di concentrazione, men che meno che la partita contro l’Empoli venga vissuta quasi come un fastidio (come a volte a capitato anche nella storia recente del Torino). “Una squadra come il Torino deve pensare anche alla Coppa Italia“, aveva spiegato subito dopo il successo sul campo del Verona. Un concetto che ha ribadito anche in questi giorni di preparazione alla gara con l’Empoli.

Coppa Italia: il cammino che attende il Torino

In caso di passaggio del turno il Torino se la dovrà vedere contro la Fiorentina agli ottavi a dicembre e poi ci sarebbe la possibilità di affrontare un affascinante derby contro la Juventus ai quarti, ammesso che i bianconeri riescano a eliminare la vincente di Cagliari-Cremonese. L’eventuale terza stracittadina della stagione dipenderà prima di tutto da ciò che accadrà questa sera contro l’Empoli: non sarà semplice contro i toscani che, proprio come i granata, sono ancora imbattuti in questa stagione, nonostante un inizio di campionato non semplice dove hanno dovuto vedersela anche contro squadre come Roma e Juventus. Ecco perché non saranno ammessi cali di attenzione.

Con Cairo mai oltre i quarti di finale

Vanoli alla Coppa Italia ci tiene, ne ha vinte due calciatore, una con la maglia del Parma e una con quella della Fiorentina mentre da tecnico, finora, l’unico trofeo conquistato è stato proprio una coppa nazionale: in questo caso non la Coppa Italia ma la Coppa di Russia, che ha alzato al cielo con il suo Spartak Mosca nella stagione 2021/2022. Da quando Urbano Cairo è presidente il Torino non è mai andato oltre ai quarti di finale, chissà se Vanoli riuscirà a sfatare anche questo tabù.