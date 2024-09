Contro il Verona l’allenatore ha fatto esordire Njie in prima squadra: è già il secondo esordio in questo inizio di campionato

La vittoria di Verona ha riportato il sorriso in casa Torino. Messo subito alle spalle il passo falso contro il Lecce, i granata sono tornati a vincere e convincere. Un’ottima prestazione da parte della squadra di Vanoli, che in un campo complicato come quello del Bentegodi è riuscito a mantenere il controllo del gioco per la maggior parte della partita. Questo ha anche fatto sì che Lazaro e compagni potessero gestire anche un vantaggio di due reti – prima del gol nel finale di Mosquera – e ha permesso all’allenatore di dare una gioia a Njie, facendolo esordire nei minuti finali.

Vanoli vede i giovani

L’ingresso di Njie ha confermato una tesi formulata già nelle scorse settimane: Vanoli vede tanto i giovani, e dà loro fiducia. Se nel precedente ciclo con Juric erano stati pochi i giocatori della Primavera lanciati tra i grandi (si ricordano soprattutto Dellavalle e Savva, che hanno giocato a Verona nel finale dello scorso campionato), l’allenatore ex Venezia ha già dimostrato di aver fiducia nei torelli. Prima ha fatto esordire Ciammaglichella contro l’Atalanta, poi proprio Njie a Verona. Sempre per pochi minuti, è vero, ma anche questo dà un’iniezione di fiducia ai ragazzi, li responsabilizza e li fa entrare a contatto con il “calcio vero”. Se a questa lista si aggiungono anche gli spezzoni di Dembelé e Gineitis – entrambi 2004 – ci si rende conto di quanto il mister faccia attenzione alla “linea verde”.

I prossimi a poter esordire

Ma non finisce qui, perché nelle prossime settimane anche altri giovani della Primavera possono esordire. Tra tutti Come Bianay Balcot: il difensore francese ha svolto tutta la preparazione estiva con la prima squadra e Vanoli lo ha sempre portato in panchina, dimostrando di credere molto in lui. Il classe 2005 è un giocatore molto duttile, e può risultare utile soprattutto nelle fasi della stagione in cui aumentano le partite nel calendario. Oltre a lui, potrebbero presto fare il salto in prima squadra anche Krzyzanowski o Mendes, che stanno facendo vedere belle cose con l’Under20 di Tufano. In ogni caso anche giocare al meglio in Primavera può risultare fondamentale, perché come detto il mister fa molta attenzione ai talenti del settore giovanile.