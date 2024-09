I precedenti di Torino-Empoli in Coppa Italia. In totale 4 partite tra casa e trasferta con risultati altalenanti

Questa sera c’è la Coppa Italia per il Torino. Alle ore 21:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino arriva l’Empoli. Partita valida per i sedicesimi di finale: chi vince affronterà agli ottavi la Fiorentina in trasferta. I toscani di D’Aversa, così come i granata di Vanoli, sono in forma. Nella storia, ci sono stati 4 precedenti tra Torino ed Empoli in Coppa Italia. 2 in casa e 2 in trasferta. In trasferta 1 vittoria e 1 pareggio, con 2 gol fatti e 1 subito. In casa invece, 1 vittoria e 1 sconfitta, con 6 gol fatti e 5 subiti. Il primo Empoli-Torino in Coppa Italia si giocò nella stagione 1984/1985 e finì 0-1 per i granata. Il secondo nella stagione 2002/2003, 1-1 nella gara di andata. Di seguito, l’analisi dei 2 precedenti in casa.

2002/2003: eliminazione

Dopo l’1-1 della gara di andata, il 24 ottobre 2002 si gioca la gara di ritorno. Sulla panchina del Torino c’è Camolese, mentre su quella dell’Empoli Baldini. Empoli avanti al 44′ del primo tempo con Saudati. Ma al 47′ della ripresa segna Conticchio e pareggia i conti. A quel punto, in totale è 2-2. Al 90′ però, grazie a Francesco Tavano, l’Empoli fa gol e passa il turno. Sconfitta in casa al Delle Alpi ed Empoli avanti in Coppa Italia. Risultato finale 1-2 (2-3 in totale). Questa sconfitta fece esonerare Camolese.

2004/2005: vittoria schiacciante

Torino-Empoli in Coppa Italia si è giocata anche nella stagione 2004/2005 ed era il 22 agosto 2004. Granata con Rossi in panchina, Empoli con Somma. Al Delle Alpi il Torino vince 5-3. Le reti portano la firma di Mezzano (44′), Marazzina (23′ e 82′) e Quagliarella (69′ e 86′). Empoli in gol con Tavano (16′), Raggi (54′) e Cappellini (85′). Partita convincente del Torino, che passò il turno.