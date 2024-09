Torino-Empoli in Coppa Italia mette di fronte due attaccanti: sfida nella sfida tra Duvan Zapata e Pietro Pellegri

Questa sera si prospetta una bella sfida a Torino in Coppa Italia. Allo Stadio Olimpico Grande Torino alle ore 21:00 arriva l’Empoli di D’Aversa, imbattuto in campionato. Anche i granata di Vanoli, primi in classifica in Serie A, sono imbattuti. In questa partita c’è una sfida nella sfida molto interessante ed è quella tra Duvan Zapata e Pietro Pellegri. I due attaccanti vivono un momento diverso della loro carriera, sia per quanto riguarda l’età ma anche per quanto riguarda le prestazioni. Il colombiano al Toro è rinato, adesso è capitano e fa sognare i tifosi. Pellegri invece, è andato all’Empoli e al Toro non ha mai fatto bene. Sfida a distanza tra due giocatori che fino a poco tempo fa erano compagni di squadra.

Zapata magic moment

Preso lo scorso anno dall’Atalanta, Zapata ha fatto subito quello che doveva fare. Ovvero, i gol. 12 gol e 4 assist alla prima stagione, con Juric in panchina. Ora con Vanoli è diventato anche capitano. Trascinatore e leader dei granata, ha già segnato 3 gol in questa prima parte di stagione. A 33 anni, è il giocatore con più gol fatti in Serie A in attività. Un magic moment per lui, idolo della piazza. All’ombra della Mole ha ritrovato serenità, fiducia e gol. Adesso vuole lasciare il segno anche in Coppa Italia.

Pellegri e la voglia di rivalsa

Vanoli ha sempre ribadito di volere 4 attaccanti su cui puntare. Alla fine sono rimasti al Toro Zapata, Adams, Sanabria e Karamoh. Pellegri invece è partito in prestito, direzione Empoli. I toscani hanno il diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Classe 2001, i granata lo pagarono 4,20 milioni dal Monaco. Pupillo di Juric, non è mai rinato. Dopo l’exploit a Genova, si è perso tra Monaco e Torino. Troppi problemi fisici, tante occasioni e pochi gol. Empoli può fare al caso suo. La sua voglia di rivalsa è tanta: stasera proverà a fare male al Torino.