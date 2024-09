Una delle note liete della serata è stato l’ingresso di Njie: il classe 2005 può ora sperare di rientrare più spesso nelle rotazioni dell’allenatore

Spirito, atteggiamento, concentrazione. Al Toro è mancato tutto ieri sera: la deludente eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli ha portato la squadra di Vanoli al primo ko in gare ufficiali. Spirito, atteggiamento e concentrazione non sono però mancati a Njie. Il suo ingresso in campo ha dato all’attacco dei granata una soluzione in più. Non una passerella quella del classe 2005: in campo al quarto d’ora della ripresa, l’ex Primavera ha saputo sfruttare al massimo la mezz’ora concessa, non risparmiandosi e mostrando ad allenatore, compagni e pubblico quello che dovrebbe fare chiunque indossi quella maglia.

Njie, la vetrina perfetta

La nota lieta di una serata storta ma per Njie anche la vetrina giusta perché se Vanoli tiene in considerazione tutti gli attaccanti a disposizione dopo questa prestazione anche lo svedese entrerà a pieno titolo nelle rotazioni delle punte. Con la possibilità anche di giocarsela per il ruolo di “quarto” con un Karamoh che ieri non ha entusiasmato nonostante la chance da titolare.

Njie, i complimenti di Vanoli

Njie aveva già avuto modo di mettersi in mostra durante il ritiro, nelle amichevoli, riuscendo ad esordire in serie A contro il Verona venerdì scorso. Nel giro di quattro giorni due presenze e una stima, quella di Vanoli, che non può che crescere. “Njie è entrato veramente bene – così il tecnico in conferenza stampa –, ha sfruttato l’occasione, mi piace quando un giovane entra con questa determinazione”. Insomma, è solo l’inizio.