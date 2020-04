Torino, ecco la squadra per la Serie A virtuale - Toro.it

Maniscalco e Alloa, alias BigMacco11 e Highlinder, saranno i giocatori del Torino per la Serie A virtuale: ecco la presentazione del team eSports

Il Torino sbarca nella Serie A virtuale, la competizione eSports del calcio giocato alla consolle. I granata concorreranno dunque al torneo con le altre squadre della massima serie, che partirà non appena rientrerà l’emergenza coronavirus. Ecco il comunicato del club, che presenta i due video-giocatori: l’uno per il team di Fifa 20, l’altro per quello di Pes 2020.

“La squadra granata, che prende nome di Torino FC eSports Team, sarà composta dai seguenti players:

Marco Maniscalco (nickname BigMacco11): FIFA 20

Maniscalco è il protagonista emerso dalle tre tappe disputate nei negozi di King Sport & Style al Settimo Cielo Retail Park di Settimo Torinese. Si è distinto nella fase di qualificazione, superando tutti i suoi avversari, e si è imposto in finale, diventando così il player ufficiale del Torino FC per FIFA 20.

Christian Alloa (nickname Highlander–|—): eFootball PES 2020

Alloa porterà tutta la sua esperienza alla Torino FC eSports Team. Nel 2019 è stato il campione italiano di proClub. In bacheca vanta anche un secondo posto nella Italian Clan della PES League Konami”.