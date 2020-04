Torino, meno spese per le commissioni agli agenti: ecco i dati del 2019

I dati diffusi dalla Figc sulle commissioni ai procuratori delle squadre di Serie A: il Torino spende 2 milioni nel 2019. Juventus in testa

La Figc ha pubblicato, come ogni anno, le commissioni che le società di Serie A hanno riservato agli agenti dei calciatori, figure chiave nelle trattative di calciomercato. Il Torino di Urbano Cairo ha fatto registrare un brusco decremento, di più di 6 milioni, rispetto alla passata stagione: se nel 2018 la spesa per i procuratori si assestava sugli 8 milioni e 600 mila euro, nel 2019 è scesa a 2 milioni e 313 mila euro. Un dato in controtendenza rispetto a quello aggregato della Serie A, che invece cresce rispetto all’anno scorso assestandosi a quasi 188 milioni di euro. E’ comunque da registrare il calo nell’incremento: tra 2017 e 2018 il dato aveva subito un’impennata del 24%, nell’ultimo anno invece di circa il 10%.

Torino sedicesimo, Juventus prima: i dati sulle commissioni

Con questa cifra, il Toro si piazza al sedicesimo posto in Serie A. Davanti a tutti c’è la Juventus (con 44 milioni spesi), subito dietro l’Inter (a 32 milioni). Le due squadre si sono invertite di posto rispetto alla passata stagione, quando a guidare la classifica delle commissioni agli agenti erano i nerazzurri. Conferma sul podio, invece, per la Roma di Petrachi (23 milioni).

Chiudono la graduatoria Spal, Lecce e Brescia. Le Rondinelle, addirittura, non arrivano neanche al milione: sono poco più di 500 mila gli euro spesi dal club di Cellino per i procuratori. Lo scorso anno (qui il riepilogo del 2018) l’ultima della classe, il Frosinone, spendeva 1 milione e 200 mila euro. Di seguito la classifica completa.