Il Torino FC Store è stato presente anche durante il ritiro di Pinzolo: ecco quali sono state le maglie più vendute

Torino che si appresta a chiudere il suo ritiro a Pinzolo in Val Rendena. All’ingresso del campo sportivo è sempre stato presente il Torino FC Store, gestito da Carlo Testa. Per adesso la maglia più venduta è stata ovviamente la prima, quella di color granata. Il nome più stampato è stato quello di Alessandro Buongiorno, a seguire Ricci, Sanabria e Ilic. Un altro prodotto che è piaciuto molto è la maglia da allenamento, disponibile nelle colorazioni granata (giocatori), azzurro (portieri) e blu (staff) insieme all’abbigliamento di rappresentanza granata (giocatori) e nero (staff) con dettagli oro. Infine tra i bambini, sono state molto gettonate la maglia e la felpa prepartita, di colore granata e azzurro. Dedizione, passione e lavoro per la famiglia Testa e i suoi dipendenti.