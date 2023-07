Alle 15 il Torino affronterà in amichevole a Pinzolo il Modena nella seconda e ultima amichevole del ritiro estivo

Ritiro a Pinzolo che sta per chiudersi per il Torino di Ivan Juric. Venerdì alle ore 15:00, prima della partenza, la seconda e ultima amichevole contro il Modena di Federico Bianco. Appuntamento al Campo Sportivo Pineta per Torino-Modena. I canarini disputeranno il campionato di Serie B anche il prossimo anno, dopo essere arrivati decimi lo scorso anno a 48 punti. Su 38 partite giocate 13 vinte, 9 pareggiate e 16 perse, con 47 gol fatti e 53 subiti. Playoff solo sfiorati per la squadra del patron Carlo Rivetti, propietrario di Stone Island.

Oukhadda e tanti altri

Nel Modena gioca Shady Oukhadda, classe 1999 che è stato anche capitano della Primavera del Torino. Ci sono poi anche altri giocatori che sono passati in Serie A come Diego Falcinelli. In rosa anche alcuni elementi d’esperienza come Luca Tremolada, Francesco Renzetti e Roberto Ogunseye.