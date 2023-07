Durante il ritiro a Pinzolo Ivan Juric vuole preparare la sua squadra a tutto e ha anche provato Bellanova sulla fascia sinistra

I granata sono in ritiro a Pinzolo e vengono sottoposti a duri allenamenti molto provanti dal punto di vista fisico dal tecnico Ivan Juric. L’allenatore granata vuole avere tutto sotto controllo ed essere preparato a tutto. Per questo motivo sta già cercando di prevenire situazioni possibili di difficoltà come eventuali infortuni o sospensioni. Infatti durante gli allenamento l’allenatore croato ha provato a mettere Raoul Bellanova anche sulla fascia sinistra. Come si è visto nelle scorse due stagioni la panchina corta di cui dispone il tecnico granata spesso lo costringe a far giocare giocatori fuori ruolo come Vlascic a centrocampo contro il Milan o Adopo difensore centrale ad inizio stagione o a chiamare ragazzi dalla primavera come Gineitis contro il Milan.

Esterni di centrocampo a piedi invertiti: dall’esperienza Vojvoda a Bellanova

Sicuramente Juric vorrà utilizzare Bellanova nella sua posizione naturale, quella di esterno destro, soprattutto in caso di un addio di Staphane Singo, che ancora non ha rinnovato il contratto con i granata e che quindi è di conseguenza sul mercato. Tuttavia in caso ci fosse un colpo di scena e Singo dovesse restare il Toro si ritroverebbe con due esterni destri entrambi molto giovani e molto talentuosi. Per non escludere nessuno dei due Ivan Juric potrebbe anche deciedere di far giocare uno dei due sulla sinistra come ha fatto con Vojvoda nelle passate due stagioni. Lo scenario più probabile è comunque il primo, che vede una cessione di Singo e l’arrivo di altri esterni. In ogni caso avere un giocatore in grado di giocare sia come esterno destro che come esterno sinistro può solo fare comodo ad una squadra con una panchina corta come il Toro e soprattutto per un allenatore come Ivan Juric che chiede un grandissimo dispendio di energie ai suoi giocatori.