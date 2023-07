Nell’amichevole vinta per 2-0 contro la FeralpiSalò in gol anche Savva: il classe 2005 è un giocatore interessante

nostro inviato a Pinzolo – Nella giornata di domenica a Pinzolo, c’è stata la prima amichevole del Torino della stagione 2023/2024. La partita è stata decisa dalle reti di Schuurs nel primo tempo e Zanos Savva nel secondo tempo. Il cipriota classe 2005 ha dimostrato ancora una volta di saperci fare, confermando le impressioni positive che si avevano su di lui. Ivan Juric ha deciso di portarlo in ritiro e si tratta di un giocatore interessante. Si è preso il numero 79 ed è stato schierato come trequartista destro, entrando al 13′ del secondo tempo al posto di Demba Seck. Alle spalle di Pellegri e affiancato da Ciammaglichella, ha giocato bene e infine ha trovato il gol all’ultimo minuto. Un gol per niente banale, fatto a porta vuota ma dopo aver scartato difensore e portiere. Un’ottima prova in Prima Squadra e adesso il tecnico croato farà le dovute valutazioni. Il suo ruolo naturale è quello di ala destra, ma può giocare anche come punta centrale o seconda punta.

Savva: una sorpresa anche in Primavera

L’attaccante granata, di piede mancino, è arrivato nell’estate del 2022 dall’Olympiacos Nicosia. Subito inserito in Primavera, con Giuseppe Scurto in panchina ha fatto benissimo. Una stagione da protagonista in Primavera 1, tanto da attirare l’attenzione di Juric, che adesso è sempre più incuriosito dalle sue capacità. Il primo impatto con la Prima Squadra è stato più che positivo. Non solo il gol in amichevole, ma anche tante buone cose fatte vedere in allenamento.