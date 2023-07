I top e i flop di Torino-FeralpiSalò: Sanabria non sfrutta un paio di buone occasioni, Ilic è apparso ancora un po’ imballato

Il Torino, nella prima amichevole di questa stagione, supera la FeralpiSalò per 2-0, decidono i gol di Schuurs nel primo tempo e di Savva proprio all’ultimo minuto. Vediamo ora chi sono stati i migliori e i peggiori della partita.

Torino-FeralpiSalò: i top

SCHUURS: è il primo marcatore del Torino in questa stagione. Porta in vantaggio i granata con una rete da centrocampista più che da difensore centrale, un bel destro dalla distanza che si infila nell’angolino basso. Dimostra di non essere distratto dalle voci di mercato e di essere con la testa concentrato sul Toro.

ZIMA: attento e concentrato, chiude bene gli spazi. Con Djidji out per infortunio, si candida al ruolo di titolare come centrale di destra di difesa. La prima uscita stagionale del difensore ceco, è stata sicuramente positiva.

SECK: scalda il pubblica con un paio di dribbling e buone iniziative personali. Sfiora anche il gol con un diagonale che si spegna non di molto sul fondo. Peccato per qualche passaggio sbagliato di troppo ma prestazione comunque positiva da parte del numero 23.

SAVVA: si presenta alla grande in Prima squadra, sfrutta al meglio i minuti che ha a disposizione. Prima costringe Minelli alla grande parata, poi realizza la rete del 2-0 dopo aver dribblato anche il portiere avversario.

Torino-FeralpiSalò: i flop

SANABRIA: nel primo tempo ha due potenziali occasioni per scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori ma non le sfrutta a dovere. Entrambe le volte non riesce ad addomesticare bene il pallone finendo per allungarselo e favorire l’intervento del portiere.

ILIC: su di lui le aspettative sono sempre molto alte, quest’oggi appare un po’ imballato e commette qualche errore non da lui come quando si fa portare via un pallone dentro la propria area di rigore.