Torino-FeralpiSalò, la diretta dell’amichevole estiva a Pinzolo: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-FeralpiSalò è la prima amichevole stagionale del Torino nella stagione 2023/2024. Subito un test importante per la squadra di Ivan Juric, contro una squadra di Serie B (i lombardi sono stati promossi per la prima volta nel campionato cadetto). L’amichevole di questo pomeriggio sarà l’occasione per vedere all’opera per la prima volta il neoacquisto Raoul Bellanova, che da alcuni giorni è al lavoro con i nuovi compagni di squadra. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 17, segui Torino-FeralpiSalò in diretta con noi.

Torino-FeralpiSalò: il prepartita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-FERALPISALO’

Ore 15.30 Pomeriggio nuvoloso a Pinzolo con il cielo che minaccia pioggia. Il Torino si prepara alla prima amichevole della stagione, dopo che questa mattina la squadra di Juric ha svolto regolarmente l’allenamento. Non ci sarà Karamoh, che nella mattinata ha subito un colpo al ginocchio che lo ha costretto a lasciare il campo in anticipo.

Torino-FeralpiSalò: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilkhan, Ilic, Vojvoda; Seck, Verdi; Sanabria. A disp. Gemello, Popa, Brezzo, N’Guessan, Dellavalle, Dembele, Antolini, Bayeye, Bellanova, Gineitis, Silva, Savva, Pellegri. All. Juric.

FeralpiSalò: Pizzignaacco, Bergonzi, Di Molfetta, Tonetto, Zennaro, Carraro, Ceppitelli, Pietrelli, Pilati, Da Cruz, Butic. All. Minelli, Ferretti, Armati, Gualandris, Gyla, Giorgi, Verzelett, Compagnon, Guerra, Musatti, Franzolini, Di Gennaro, Bacchetti. All. Vecchi.

Torino-FeralpiSalò: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 17.00

Dove vedere Torino-FeralpiSalò in streaming e in TV

Torino-FeralpiSalò in diretta streaming è trasmessa da Torino Channel. Su Toro.it la diretta web della partita.