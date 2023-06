Così l’esterno dell’Inter Gosens ha parlato della sfida al Torino, vinta dai nerazzurri 1-0 grazie al gol di Brozovic

Anche Gosens ha commentato la vittoria dell’Inter sul Torino definendo la partita “un allenamento“. A fine gara ha sottolineato: “Questa vittoria serviva per accrescere la fiducia in vista di Istanbul. E’ stato un bell’allenamento, soprattutto perché negli ultimi 20′ abbiamo sofferto un pochino, come dovremmo fare a Istanbul”, ha spiegato l’ex Atalanta. Sulla Champions: “Siamo molto orgogliosi di essere arrivati a quel punto, ma vedendo il percorso nel torneo, è una finale meritata. Andiamo lì e vediamo cosa esce fuori”.