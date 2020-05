Il Toro ora ha fretta: Vagnati subito, per Bava il ritorno al vivaio - Toro.it

Mentre è Bava a seguire al Filadelfia il lavoro della squadra durante questa fase 2, il Toro attende l’ok per annunciare Vagnati

Presente, come negli ultimi dieci mesi, da quando Urbano Cairo gli ha affidato le chiavi della Prima squadra, avendo ormai testato le capacità di Massimo Bava grazie al prezioso lavoro con le giovanili. Presente pure ieri, in quel Filadelfia che dopo poco meno di sessanta giorni è tornato a disposizione del Toro in questa complessa Fase 2. Con le dovute distanze ha incontrato lo staff tecnico di Longo e i giocatori, monitorato la situazione, pur sapendo che da un momento all’altro quei “poteri” potrebbero venire meno. Il Toro ha fretta infatti di mettere all’opera Vagnati (ufficialità che quindi, grazie ad una deroga, arriverebbe prima del previsto) e questa mossa porterebbe l’attuale ds granata a dover cambiare mansione a stagione in corso.

Per Bava un ritorno all’antico

Complice anche un mercato che non regalerà squilli o movimenti di direttore sportivi vista la precaria situazione, almeno per il momento Bava potrebbe doversi accontentare di fare un piccolo passo indietro. Tornare a quel vivaio che gli ha dato in passato grandi soddisfazioni, che gli ha consentito di pescare giocatori da far crescere in attesa del salto in Prima squadra o di arrivare a quelle plusvalenze (come per Bonifazi) che nell’ultimo periodo la società di Cairo aveva smesso di produrre.

Torino, Vagnati può già mettersi al lavoro

Fretta, si diceva, di inserire Vagnati e metterlo al lavoro, approfittando del fatto che l’ex ds della Spal ha risolto con i ferraresi il suo contratto. Il passaggio di testimone avverrà a stretto giro di posta, in un momento delicato non solo per il Toro, che si prepara eventualmente ad essere pronto per terminare la stagione.