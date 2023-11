Ecco dove vedere Torino-Frosinone in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 2 novembre alle ore 21:00

Il Torino si prepara ad affrontare il Frosinone nei sedicesimi di Coppa Italia, nella sfida in programma giovedì 2 novembre alle ore 21:00. Le due squadre arrivano al match in due momenti opposti: i granata hanno vinto l’ultima gara in trasferta contro il Lecce, mentre i giallazzurri hanno subito un’incredibile rimonta, perdendo una gara che conducevano per 3-0 a Cagliari. La partita sarà visibile esclusivamente sulle reti Mediaset: in TV sarà trasmessa su Italia 1, in streaming su Mediaset Infinity.