Gvidas Gineitis può essere riproposto dal primo minuto contro il Frosinone: può diventare un titolare per Juric

È un momento chiave per la stagione di Gvidas Gineitis. Il lituano ha giocato la prima gara da titolare al Via del Mare contro il Lecce e non ha affatto sfigurato nel nuovo centrocampo a cinque di Ivan Juric, anzi. Il classe 2004 ha giocato molti palloni ed è sembrato nel vivo del gioco granata, spingendosi spesso in avanti a supporto di Sanabria e Pellegri. Con il nuovo modulo messo in campo dall’allenatore Gineitis può essere un giocatore chiave per il Torino, in grado di mettere a disposizione della squadra quel pizzico di spregiudicatezza che finora è venuta meno.

Torino, Gineitis può diventare titolare

Con il passaggio al 3-5-2 il lituano può diventare a tutti gli effetti un titolare nel centrocampo del Toro. Ad avvalorare ulteriormente questa ipotesi sono le prestazioni ultimamente fornite da Ilic, protagonista di un avvio di stagione più che deludente. Il serbo sta trovando pochissimo spazio e per il momento è considerato una seconda scelta nelle gerarchie dell’allenatore. La situazione sulla trequarti non è migliore: Vlasic è un lontano parente del giocatore arrivato ai piedi della Mole la scorsa estate, mentre Radonjic è finito nuovamente ai margini della rosa. Ecco allora che Juric ha appesantito la linea mediana, buttando nella mischia il classe 2004. Attualmente il numero 66 rischierebbe il posto in caso di un ritorno al vecchio sistema di gioco, o se Juric dovesse decidere di riproporre lo stesso Vlasic a centrocampo. Ma dopo l’ottima prestazione del Via del Mare è difficile che il tecnico decida di fare un passo indietro, almeno per il momento.