Per Wikipedia Giampaolo è già il nuovo tecnico del Toro

Su Wikipedia Giampaolo è indicato come allenatore del Torino ma si tratta di una fake news: il tecnico è ancora sotto contratto col Milan

La rivoluzione in casa Toro, cominciata con l’arrivo di Vagnati, potrebbe chiudersi con un cambio in panchina. Tra i possibili successori di Moreno Longo, nel caso a fine stagione non dovesse essere confermato, c’è anche Marco Giampaolo che, secondo Wikipedia, sarebbe già ufficialmente il tecnico del Torino. Nulla di vero. La caratteristica della più famosa enciclopedia on line è che può essere modificata da qualsiasi utente: in questo caso, con largo anticipo, a qualcuno è venuto in mente di dare un’accelerata alla trattativa tra Giampaolo e il Torino, facendo già firmare l’ex allenatore del Milan per il club granata.

Wikipedia, cambia la pagina dedicata all’ex tecnico del Milan

L’informazione, inserita di recente dopo le voci su un possibile approdo a fine stagione compare nella tabella riassuntiva della carriera del tecnico sotto al voce “Squadra”, oltre che nell’elenco dei club che Giampaolo ha allenato, con indicato il 2020 come anno di inizio dell’avventura in granata. Sulla panchina del Torino c’è invece ancora Moreno Longo, che vi resterà almeno fino al termine della stagione: in queste ultime tredici partite avrà la possibilità di guadagnarsi la conferma.

Ecco le nuove informazioni inserite sulla pagina di Wikipedia dedicata al tecnico.