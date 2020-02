Darmian, niente Toro anche stavolta: l’ex granata non ci sarà

Gli ex di Torino-Parma / Darmian costretto a saltare di nuovo il Torino come nella sfida di andata, ci saranno Jasmin Kurtic e Simone Edera

Simone Edera, Jasmin Kurtic e Matteo Darmian: sono loro gli ex della sfida di Torino-Parma, almeno sulla carta. Nella pratica, infatti, solo i primi due scenderanno effettivamente in campo (o ne avranno la possibilità) domenica mentre Matteo Darmian, esattamente come successo per la sfida di andata sarà costretto ad assistere alla sfida da casa. Sostituito nel primo tempo della gara contro il Sassuolo, infatti, l’ex terzino granata è stato costretto a fermarsi per il riacutizzarsi di una tendinopatia achillea sinistra che gli impedirà, come già nella gara di andata al Tardini, di fare ritorno in quella che per ben 4 stagioni è stata la sua casa. Un tabù per l’ex idolo della tifoseria granata: due occasioni per sfidare il proprio passato e due infortuni che gli negheranno non solo l’emozione di ritrovare il suo Toro ma anche l’abbraccio della sua gente che, nonostante l’addio, non li ha mai negato appoggio e affetto.

Torino-Parma, gli ex della sfida

Matteo Darmian dovrà quindi rinunciare al suo ritorno, anche se da avversario, a Torino. Un ritorno che invece vivrà Jasmin Kurtic. Arrivato a Torino nel mercato invernale della stagione 2013/2014, ha vestito la maglia granata soltanto per la seconda metà del campionato in questione, sotto la guida di Giampiero Ventura collezionando 16 presenze totali con due gol all’attivo. Il primo dei quali siglato il 18 aprile 2014 nel pareggio esterno contro la Lazio (3-3 il risultato finale).

Tra le fila granata, invece, l’unico ad aver vestito anche la maglia dei crociati è Simone Edera. Dopo aver fatto il suo esordio in Serie A nella stagione 2015/2016, passa in prestito prima al Venezia e poi, nel mercato invernale (2016/2017), firma un prestito secco proprio con il Parma. Con i crociati scenderà in campo in appena due occasioni ritagliandosi poi più spazio nei playoff. Saranno infatti 6 le sfide disputate nelle quali andrà anche a segno contro la Lucchese nei quarti di finale. Un gol che contribuisce al passaggio del turno per il Parma.