Longo chiede sacrifici al Toro: tutti pronti a cambiare ruolo per battere l’emergenza

Izzo e Bremer pronti a fare i terzini, Ansaldi (quando rientrerà) potrà essere un’utile mezzala: al Filadelfia il Torino sperimenta le alternative

Il Parma è dietro l’angolo. E l’emergenza è una compagna di strada, per il Torino, quasi pronto per un ritorno in Serie A che si preannuncia complesso. Moreno Longo, tra tattica e parte atletica, sta lavorando al Filadelfia per trovare un equilibrio. Difesa a tre o a quattro, attacco a una o a due punte: questione di scelte, il più delle quali decisive. A indirizzarle non saranno solo le idee di un allenatore preparato come l’ex Primavera, ma soprattutto la situazione di necessità che vive la rosa granata, ulteriormente accorciata dagli infortuni. Contro il Parma non ci saranno certamente Verdi e Baselli, ma anche Ansaldi al 95% darà forfait.

Le prove al Filadelfia in vista del Parma

E così Longo ai suoi sta chiedendo sacrifici. Su un aspetto più di altri: essere disponibili a cambiare ruolo. Si è visto di tutto al Fila in queste settimane. Izzo e Bremer hanno lavorato come terzini di una difesa a quattro, lo stesso Ansaldi, prima dello stop, era stato allertato come possibile mezzala e lo stesso era accaduto a Lyanco, che già con Mazzarri aveva provato da mediano.

Longo lavora sui ruoli dei suoi: tutti pronti a cambiare

Ma ancora: Edera si è riscoperto esterno di un centrocampo a quattro come nei suoi giorni in Primavera, Berenguer potrebbe essere utile come quinto di centrocampo vista la penuria di esterni, Singo non è più solo un centrale ma anche un esterno a tutta fascia (anche se la metamorfosi l’aveva già iniziata con Sesia).

Insomma: tutti utili, dovunque. La squadra prima dei singoli. Perché l’argine all’emergenza non può essere cercato altrove se non all’interno della rosa granata, che deve trovar da sola – con l’aiuto prezioso del suo allenatore – la via più breve per tirarsi fuori dalla lotta salvezza.