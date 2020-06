Non si salva nemmeno Longo: per Vagnati tutti in discussione - Toro.it

Il tecnico dei granata è in scadenza e nonostante le parole di stima non è certo del suo futuro: Longo resta ad oggi ancora in bilico pensando alla prossima stagione

Un modo per allontanare il futuro, che poi così lontano non è, e porre l’attenzione sul presente, sulle tredici partite che il Torino dovrà affrontare da qui al 2 agosto. Davide Vagnati, come già fatto nel corso delle prime due conferenze stampa torinesi, non si è esposto su quello che sarà il destino di Longo nella prossima stagione, concentrandosi sul cammino che il Toro ha ancora da fare per raggiugnere la salvezza. A Sky il nuovo direttore tecnico non solo non si è sbilanciato ma ha sottolineato come tutti, tecnico compreso, nelle prossime settimane si giocheranno il futuro. “Il fatto di essere a scadenza può essere un vantaggio ma anche uno svantaggio. Allenare il Torino in questo momento è una grande possibilità. Siamo tutti in discussione e dobbiamo guadagnarci l’opportunità di far parte della società anche in futuro”.

Torino, Longo resta in bilico

Non è facile per Longo ritrovarsi alla guida di una squadra che prima della pausa era in caduta libera e che adesso, al di là di una classifica non bellissima, si trova pure costretto ad affrontare problemi legati ad una rosa corta che rende tutto più complesso. Ed è questo il vero svantaggio di Longo, ma l’allenatore lo ha evidenziato sin dall’inizio: non aver potuto scegliere squadra e uomini e non aver potuto fare nulla – non era ancora a Torino – di fronte, per dirne una, alla partenza di Falque o al non mercato di gennaio.

Longo: la missione è la salvezza immediata

A voler trovare un vantaggio c’è quello di avere ereditato una squadra i cui risultati avevano tra le altre cose anche causato una frattura con la tifoseria per via di qualche figuraccia di troppo. Insomma, un gruppo che teoricamente potrebbe solo risalire la china: specie per il fatto che questa sosta potrebbe in qualche modo aver interrotto quella striscia negativa una volta per tutte. Però Longo resta in bilico: mai confermato davvero. E non è detto che la salvezza, anche immediata, possa bastare.