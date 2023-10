Il contratto che lega Vojvoda, Linetty, Rodriguez, Djidji e Gemello al Toro scadrà il 30 giugno 2024, il loro futuro per ora rimane in dubbio

La pausa per le nazionali sta per terminare e a breve si tornerà a parlare della Serie A. In questo stop i vari club del massimo campionato italiano hanno potuto analizzare il proprio inizio di stagione, fare le loro considerazioni e iniziare a dare uno sguardo al futuro. In casa Toro tra le prossime mosse in programma c’è quella di affrontare il tema legato ai giocatori che hanno il contratto in scadenza. Sono cinque i granata che hanno il contratto che scadrà il 30 giugno 2024 e sono Luca Gemello, Koffi Djidji, Ricardo Rodriguez, Karol Linetty e Mergim Vojvoda. Oltre a loro è doveroso sottolineare che anche il contratto di Ivan Juric scadrà nel 2024. Bisogna evidenziarlo anche perché le due cose sono collegate. Due temi molto caldi che vedranno impegnati nelle prossime settimane il presidente Urbano Cairo e il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati che, in tutti e due i casi, dovranno cercare la soluzione migliore per il bene del Toro. Ovviamente Djidji, Rodriguez, Vojvoda, Gemello e Linetty hanno storie diverse, caratteristiche differenti e anche la prospettiva di proseguire la loro carriera nel Toro dipende da giocatore a giocatore. C’è qualcuno che con molta probabilità rimarrá all’ombra della Mole e chi invece ha meno possibilità di guadagnarsi la conferma nel capoluogo piemontese.

Vojvoda ha il contratto in scadenza ma ha un’opzione per un altro anno

Vojvoda ha il contratto in scadenza nel 2024, ma ha un’opzione per un altro anno. Rodriguez è un punto di riferimento per Juric e per la società granata tanto che in passato ha partecipato anche a dei summit di mercato insieme ai dirigenti del Toro. La strada per il difensore ex Milan pare essere tracciata verso il prolungamento del contratto, con il numero 13 del Toro che così sembra destinato a chiudere la carriera con addosso la maglia granata. Dovrebbe rinnovare anche Gemello. Anche se non gioca, il Toro crede molto nelle sue qualità e non vuole farselo scappare. Vagnati è già al lavoro per il prolungamento di contratto, anche perché ci sono diverse squadre che stanno tenendo sott’occhio quello che sta succedendo intorno al portiere classe 2000. Per Djidji il discorso è diverso. Il suo futuro dipende molto dalla sue condizioni fisiche. Infine, chi sembra destinato a lasciare il Toro è Linetty. Il centrocampista polacco già a gennaio potrebbe essere ceduto. Bisogna rimanere sintonizzati perché già nei prossimi mesi ci saranno degli sviluppi in merito al futuro di questi giocatori.