Ai box ormai da fine settembre, Alessandro Buongiorno punta a rientrare contro l’Inter almeno dalla panchina

Inizia una settimana molto importante in casa Torino, quella che porta alla sfida di campionato contro l’Inter, in programma sabato 21 ottobre alle ore 18:00. Ivan Juric dovrà lavorare fino a metà settimana con il gruppo non al completo a causa dei rientri in ritardo dei giocatori impegnati con le nazionali, ma questo non vieta di poter testare nuove soluzioni da proporre contro i nerazzurri. Se in attacco è possibile che almeno a gara in corso si vedano le due punte insieme e a centrocampo Juric potrebbe testare anche tre uomini, è in difesa che il tecnico ha più dubbi. La situazione indisponibili, infatti, non permette di dormire sogni tranquilli, ed ecco che contro Lautaro e compagni l’allenatore potrebbe dover fare delle scelte obbligate. In particolare, punta a ritrovare Alessandro Buongiorno almeno per la panchina.

Buongiorno, c’è bisogno di un recupero flash

Il difensore è fermo dal turno infrasettimanale di fine settembre, quando contro la Lazio ha subìto un infortunio che non gli ha permesso di completare la partita. Da lì non solo ha perso la nazionale, ma è stato costretto anche a saltare il derby. Questa settimana di pausa può sicuramente avergli dato il tempo necessario per migliorare la propria condizione, ma in questo momento Bongio non è sicuramente pronto per giocare. Tutto, quindi, si decide in questa settimana di allenamenti, e la sensazione è che la decisione definitiva si avrà solo a ridosso della rifinitura del venerdì. Quasi certamente il vice capitano non potrà partire titolare, ma l’obiettivo di Juric è quello di recuperarlo per la panchina. Non solo per avere un potenziale ricambio in più in caso di difficoltà difensive, ma anche per poter contare su un uomo leader come lui prima e durante una gara di tale importanza e difficoltà.