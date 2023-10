Continuano gli impegni dei granata in nazionale: oggi scendono in campo la Svizzera di Rodriguez e la Croazia di Vlasic

Dopo la giornata di sabato che ha regalato un’importante vittoria all’Italia di Spalletti contro Malta, le qualificazioni europee non si fermano affatto. In questa domenica di ottobre, infatti, tante sono le sfide in programma, che vedono come protagonisti anche alcuni giocatori del Torino. Alle 18:00 la Svizzera di Ricardo Rodriguez ospita la Bielorussia in una sfida che vale tantissimo, in quanto una vittoria significherebbe fare un gradino in più verso l’Europeo. Partita importante anche per Vlasic e la sua Croazia, che dopo la sconfitta interna contro la Turchia ha visto complicare i propri piani. I croati visiteranno il Galles, ed è necessario ottenere almeno un punto per non farsi recuperare dai padroni di casa. Si sarebbe dovuta giocare anche Kosovo-Israele, ma la partita è stata rinviata in quanto le autorità israeliane non hanno permesso ai propri giocatori di lasciare il territorio in questo periodo di conflitti.

Le sfide di questa sera

Alle 18:00, al Kybunpark di San Gallo, la Svizzera ospita la Bielorussia in quella che si preannuncia una gara a senso unico. In serata, alle 20:45, tocca invece alla Croazia di Vlasic che giocherà al Cardiff City Stadium contro il Galles.