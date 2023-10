Partito nuovamente in prestito dopo l’estate scorsa, Krisztofer Horvath sembra aver trovato di nuovo la forma migliore

Questione di opportunità. Il mondo del calcio funziona in modo molto chiaro: bisogna sempre sfruttare le chance a propria disposizione. C’è da dire, però, che di chance Krisztofer Horvath non ne ha proprio avute con la maglia del Torino. L’ungherese, che è stato uno dei giocatori che più si è messo in mostra nella stagione 20/21 con la Primavera granata, non ha mai avuto l’occasione di respirare l’aria dell’Olimpico Grande Torino, se non per una convocazione ottenuta nella stessa stagione per la gara contro la Sampdoria. Da lì è iniziata per lui una serie di prestiti quasi infinita, che lo ha visto sempre giocare in patria e fare ritorno poi sotto la Mole a fine stagione, per ripetere il tutto dopo appena poche settimane. Adesso il trequartista sembra aver ritrovato la propria miglior condizione al Kecskemét, squadra in cui gioca da poco meno di una stagione.

Horvath, il Kecskemét per conquistare Juric

L’obiettivo del talentino ungherese è, ovviamente, quello di convincere Juric a farlo rimanere a pieno regime in prima squadra non appena ricomincerà la preparazione al Filadelfia nella prossima stagione. Fin qui, infatti, il classe 20002 ha messo insieme due belle stagioni, arricchite da un totale di 26 reti tra prima e seconda serie ungherese. Nell’annata appena iniziata, inoltre, il giocatore ha proseguito con questo trend positivo, mettendo a referto 4 gol e 3 assist nelle 10 partite giocate proprio con il Kecskemét, che si trova però al 9° posto in classifica con soli 10 punti ottenuti in 9 partite. Da qui a fine stagione Horvath dovrà vestirsi da supereroe, per regalare un buon piazzamento alla propria squadra e, poi, provare a giocarsi le proprie carte nel prossimo ritiro precampionato.