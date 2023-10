Infortunatosi durante la sosta di settembre, Mergim Vojvoda è rientrato contro la Juve per soli 6 minuti: ora ci si aspetta la sua titolarità

La pausa nazionali, si sa, apre tanti spunti di riflessione e permette di concentrarsi su quello che è venuto prima e che ne sarà dopo. In particolare, il Torino non è stato molto fortunato con il calendario, in quanto dopo la sconfitta contro la Juve dovrà anche ospitare l’Inter all’Olimpico Grande Torino. I nerazzurri sono sicuramente tra le squadre più pericolose dell’intero campionato, e il fatto che Juric debba fare a meno di molti punti cardine in difesa rende più complicata la battaglia. Se però da un lato ad essere evidenziati sono gli indisponibili, non va sottovalutato il fatto che proprio al rientro dalla sosta l’allenatore croato avrà un Vojvoda in più, che non si vede proprio dalla pausa di settembre.

Vojvoda l’arma in più contro l’Inter?

L’esterno kosovaro, infatti, si era infortunato nell’ultima sfida della sosta di settembre giocata dalla sua nazionale contro la Romania, e da lì si è visto poco o nulla in maglia Torino. Il problema, che inizialmente sembrava di poco conto, si è trasformato in un fastidio perpetuo che non ha permesso al numero 27 di scendere in campo fino al derby contro la Juventus. Lì, in un momento di difficoltà e con gli esterni poco attivi sul piano del gioco, Juric ha deciso di rischierarlo in campo, regalandogli 6 minuti di gioco. Lui ha risposto in modo relativamente buono, al punto che anche il CT Gliha lo aveva riconvocato in nazionale. Il rinvio della partita contro Israele, dovuto a ovvi motivi, permette però al giocatore di rientrare prima alla base e lavorare con il resto del gruppo, in modo da recuperare il prima possibile la miglior condizione. L’obiettivo principale è la sfida contro l’Inter, e chissà che Juric non decida già sabato di schierarlo titolare a sorpresa al posto di un Lazaro che non ha mai convinto fin qui.