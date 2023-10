Gli esterni di centrocampo nel gioco di Juric sono fondamentali ma anche questa stagione non stanno convincendo

Già la scorsa stagione e quella prima Juric si era lamentato più volte della mancanza di gol e assist da parte degli esterni. In questa finestra di mercato le fasce sono state veramente ristrutturate, infatti sono stati acquistati 2 nuovi giocatori: Soppy, arrivato in prestito dall’Atalanta (e al momento infortunato) e Raoul Bellanova arrivato dal Cagliari per 7 milioni di euro. Inoltre è tornato (stavolta a titolo definitivo) Valentino Lazaro, che lo scorso anno era in prestito al Toro, dall’Inter. Quest’estate invece hanno lasciato il Toro sia Ola Aina che Singo, il primo a 0 il secondo comprato dal Monaco. In questo inizio di campionato però non sono cambiati i risultati degli esterni, infatti nessuno dei 4 giocatori sulle fasce è ancora riuscito a segnare un gol in Serie A e Bellanova è il solo ad essere riuscito ad aver fornito un assist. Diversa è la situazione in Coppa Italia dove Vojvoda è stato in grado di segnare un gol e fornire un assist nella stessa partita contro la Feralpisalò.

Soppy e Vojvoda fermati dagli infortuni, Bellanova e Lazaro non hanno convinto

Dei quattro esterni quello sicuramente meno colpevole è Brandon Soppy. Il giocatore in prestito dall’Atalanta infatti è riuscito a scendere in campo solamente in 3 partite: 22 minuti contro la Salernitana, 11 contro la Lazio e 80 contro il Verona. Dopo la partita contro il Verona è stato costretto a fermarsi per un problema alla coscia. In queste 3 comparse ha totalizzato 113 minuti di gioco. 276 minuti in campo invece per Vojvoda (senza contare i 90 in Coppa Italia) che ha giocato contro Cagliari, Milan e Genoa da titolare ma che poi è stato fermato da un infortunio alla coscia che lo ha tenuto fermo per 2 partite, poi una panchina contro la Lazio e un nuovo infortunio che gli ha impedito di giocare con il Verona. Vojvoda è poi riuscito a giocare anche 6 minuti contro la Juventus. Lazaro invece è riuscito a giocare con continuità collezionando 476 minuti in campo. Infine troviamo Bellanova che con 563 minuti in campo è l’esterno ad aver giocato di più, oltre ad essere il solo ad aver fornito un assist.