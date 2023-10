Come da tradizione, il Torino ricorderà Gigi Meroni con un cerimonia al monumento commemorativo in Corso Re Umberto

Il 15 ottobre del 1967 è uno di quei giorni che è entrato nella storia del Torino, è il giorno in cui perse la vita una delle ali più forti che il calcio italiano ha mai avuto: Gigi Meroni. Come ogni anno, la Farfalla Granata verrà ricordata con una cerimonia commemorativa (alle ore 14) al monumento in suo onore in Corso Re Umberto, all’altezza del civico 46 (dove avvenne l’incidente che gli fu fatale), a cui ovviamente parteciperà anche il Torino.