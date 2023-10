Quest’estate i granata hanno acquistato Kevin Haveri dal Rimini per 300 mila euro per poi girarlo in prestito

Kevin Haveri dopo essere stato comprato dal Torino nell’ultima finestra di calcio mercato estivo è stato girato subito in prestito dai granata all’Ascoli. Il terzino aveva giocato solamente in squadre di serie inferiori come il Mantova, il Campodarsengo e il Rimini. Poi dopo un’ottima stagione nel Rimini è riuscito a fare il salto di serie arrivando a Torino. Ovviamente non poteva essere considerato pronto per giocare subito in Serie A e per questo è stato mandato, come altri, in prestito in Serie B, all’Ascoli. Anche in Serie B però non sta brillando particolarmente. Appena 2 presenze in 9 giornate per l’esterno albanese che ha disputato solamente 20 minuti in tutto il campionato. In questo breve lasso di tempo il numero 2 non è ovviamente riuscito né a segnare né a fornire assist. In Coppa Italia invece è stato schierato contro l’Hellas Verona per tutti i 90 minuti della gara che si è però conclusa 3-1 per i gialloblu.

Kevin Haveri: le caratteristiche del 22enne granata

Il terzino sinistro del Torino è ancora acerbo e deve fare tanta esperienza prima di poter diventare un giocatore di Juric pronto a scendere in campo e a fare la differenza nella massima serie. Nonostante ciò Kevin Haveri è decisamente promettente per i granata. Il 22enne infatti dispone di doti fisiche straordinarie tra le quali una statura imponente di 191 centimetri. Il numero 2 dell’Ascoli non ha ancora brillato in Serie B ma è ancora giovane e sicuramente può crescere e imparare moltissimo. Come i terzini moderni anche Kevin Haveri è molto offensivo e può giocare come esterno di centrocampo spingendosi in attacco per crossare in area e anche concludere a rete.