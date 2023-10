Da Milinkovic-Savic a Gineitis: come hanno giocato i protagonisti del Torino nelle gare di qualificazione agli Europei

È stata un’altra giornata di grande calcio, quella andata in scena sabato 14 ottobre. Non solo, infatti, è arrivata l’importante vittoria dell’Italia di Luciano Spalletti contro Malta, ma ci sono anche stati risultati sorprendenti dagli altri gironi, che hanno visto protagonisti anche giocatori granata. In primis a ribaltare i pronostici è stata la Lituania di Gineitis, vittoriosa in Bulgaria in uno scontro diretto per provare a non essere i fanalini di coda del girone. 70 minuti per il centrocampista 19enne, che è stato ammonito al 20′ e ha comunque condotto una buona partita. Serata da dimenticare, invece, per la Serbia, che ha perso il big match del girone G valido per il primo posto. Milinkovic-Savic e compagni sono stati battuti dall’Ungheria con il risultato di 2-1, che li “condanna” così al 2° posto con una gara in più rispetto alla capolista. La qualificazione non dovrebbe essere a rischio, ma tutto passa dalla sfida contro il Montenegro in programma martedì. Come detto, 2 gol subiti dal portiere granata, mentre Radonjic è sceso in campo 17 minuti senza però riuscire a fare la differenza. Panchina, invece, per Ilic.