Il portiere serbo e il numero 3 granata sono gli unici due giocatori del Toro che non sono mai stati tolti dal campo

In attesa del rientro dei nazionali, il Toro ha già iniziato a mettere nel mirino la partita contro l’Inter. Match nel quale i granata cercheranno di riscattarsi dopo la sconfitta rimediata nel derby della Mole. Sono diversi i dubbi di formazione che ha in testa Ivan Juric. Chi si può dare quasi per certo che giocheranno contro i nerazzurri sono Vanja Milinkovic-Savic e Perr Schuurs. Infatti, fino ad adesso il tecnico croato non ha mai rinunciato al numero 32 granata e al difensore ex Ajax, e i due giocatori non hanno ancora passato neanche un mezzo secondo fuori dal campo. Attestato di quanto Milinkovic-Savic e Schuurs siano due punti di riferimento per Juric che li reputa “intoccabili”. Dunque, entrambi in campionato hanno raccolto 8 presenze collezionando ben 720 minuti in campo. Anche altre squadre del massimo campionato italiano hanno dei giocatori, almeno due, ai quali fino ad oggi non hanno mai rinunciato. Ad esempio Napoli, Frosinone ed Hellas Verona, giusto per fare qualche nome. Poi c’è l’Udinese che ha addirittura schierato sempre tre giocatori, non facendoli così mai rifiatare. Si vedrà se e quando Juric toglierà dal campo Milinkovic-Savic o Schuurs. Quello che è certo è che, dopo i gravi errori commessi contro la Juve, il posto di Milinkovic-Savic è un po’ più traballante.

Milinkovic-Savic e Schuurs: il loro rendimento nelle prime otto giornate di campionato

Fino ad oggi il rendimento del portiere classe 1997 ha registrato diversi alti e bassi ma, come accaduto anche l’anno scorso, Juric non ha mai messo in discussione la sua affidabilità e sembra non volerlo fare nemmeno dopo gli errori in due uscite commessi nel derby contro la Juve. Il tecnico croato indubbiamente si aspetta tanta voglia di riscatto da parte del numero 32 del Toro, soprattutto dopo le pesanti critiche ricevute. Discorso diverso invece per quanto riguarda Schuurs, che ha sempre dato tutto. Il giocatore ha raccolto tantissime prestazioni positive con addosso la maglia granata, tanto da entrare velocemente nel cuore dei tifosi del Toro. Quest’ultimi di sicuro sono molto contenti di vedere il difensore olandese sempre in campo e sperano di vederlo ancora a lungo dato che rappresenta sicuramente uno dei giocatori che può trascinare la squadra e portarla il più in alto possibile.