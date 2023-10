Continuano gli impegni dei granata in Nazionale: oggi tocca a Gvidas Gineitis, Milinkovic-Savic, Ilic e Radonjic

Con la pausa del campionato, 8 giocatori del Torino sono impegnati con le loro selezioni Nazionali. Continuano le qualificazioni all’Europeo del 2024, che si svolgerà in Germania. Ieri sera non ha giocato nessuno, mentre l’altro ieri è stato il turno di Vlasic, Vojvoda e Sanabria. Questa sera in campo la Lituania con Gvidas Gineitis e la Serbia con Vanja Milinkovic-Savic, Ivan Ilic e Nemanja Radonjic. Le partite, sono valide per la settima giornata su dieci gare. La Lituania e la Serbia sono entrambe nel girone G, che al momento ha questa situazione di classifica: Ungheria 10, Serbia 10, Montenegro 8, Bulgaria 2, Lituania 2. Le prime due si classificano direttamente alla competizione, mentre la terza deve passare dai playoff.

Le sfide di questa sera

Le due partite sono cruciali all’interno del girone. Alle 20:45, alla Puskas Arena di Budapest, c’è Ungheria-Serbia. Alle ore 18:00 invece, allo Stadio Vasil Levski, c’è Bulgaria-Lituania. Sfide non facili per i granata, impegnati in trasferta, che decideranno le sorti del gruppo G.